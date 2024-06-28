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Olumsuz hava koşulları uçak trafiğini vurdu! İstanbul - Almanya uçuşlarında gecikme

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 00:54 Güncelleme: 28.06.2024 00:55
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Olumsuz hava koşulları uçak trafiğini vurdu! İstanbul - Almanya uçuşlarında gecikme

Almanya’nın Hamburg kentinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunluğu ve kalkış uçaklara uygulanan slot nedeniyle uçuşlarda saatlik rötarlar yaşanıyor.

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