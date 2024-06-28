Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı! Olay yerinde birçok yaralı





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.



Kazada yaralanan toplam 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldılar.

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