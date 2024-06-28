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Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı! Olay yerinde birçok yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 00:19
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Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı! Olay yerinde birçok yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında gelin ve damadında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldılar.

Kaza, Bayburt - Gümüşhane kara yolu üzeri Nişantaşı köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, S.T.Y yönetimindeki 69 AE 700 plakalı gelin arabası ile A.Y'nin kullandığı 29 AL 245 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası takla attı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Kazada yaralanan toplam 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldılar.

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