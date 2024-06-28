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Antalya'da kan donduran olay! Baba- oğul, çıkan kavgada dehşeti yaşattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 01:04
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Antalya’da kan donduran olay! Baba- oğul, çıkan kavgada dehşeti yaşattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dehşet veren olay Antalya'nın alanya ilçesinde yaşandı. İddiaya göre çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirip, 2 kişi de yaralanırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

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