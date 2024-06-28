Misafirlikte tecavüz girişimi kanlı bitti! Arkadaşını bıçakladı kelepçeyle kahkaha attı! Yer: Şişli





"AYAKTA DURAMIYORDU VE GÜLÜYORDU, HALA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ"

Levent Ceylan ise, "Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kalabalık vardı. Sonra sokakta esnaf ağabeylerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş. 4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış, aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. Sonra komşuları havaya ateş etmiş. Neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Sesten dolayı herhalde. Adam diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla, kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi, cenaze çıkarıldı. Birkaç saat sokağı kapattılar. Adam gözaltına alındı. Öldüren sahış kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya" dedi.