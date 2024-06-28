28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çanakkale'de 22 yaşındaki gençten acı haber!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 28.06.2024 17:23
ABONE OL
Çanakkale’de 22 yaşındaki gençten acı haber!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan gençten acı haber geldi. Karamenderes Çayı'nda düzenlenen aramalarda  gündür kayıp olan Hakan Kalmaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör