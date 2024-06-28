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İstanbul Silivri'de yangın! Anızlar alevlendi! Evlere doğru ilerliyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 16:13 Güncelleme: 28.06.2024 17:02
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İstanbul Silivri’de yangın! Anızlar alevlendi! Evlere doğru ilerliyor...

Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.

Silivri Selimpaşa'da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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