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Meriç Nehri'ne olimpik standartlarda kürek parkuru kuruluyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:58
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Meriç Nehri’ne olimpik standartlarda kürek parkuru kuruluyor

Meriç Nehri'ne, olimpik standartlarda kürek parkuru kurulması için çalışmalar başladı.

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