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Mardin'deki hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:41
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Mardin’deki hasta bebek ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi

Mardin'de primer pulmoner hipertansiyon tanısı konulan 4 aylık bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi.

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