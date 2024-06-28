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Malatya'da kent protokolü kayısı hasadına katıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:38
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Malatya’da kent protokolü kayısı hasadına katıldı

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da kent protokolü kayısı hasadına katıldı.

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