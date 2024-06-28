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Aynı aileden 5 kişiyi katleden cani için 5 kez müebbet hapis cezası

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:34
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Aynı aileden 5 kişiyi katleden cani için 5 kez müebbet hapis cezası

Ankara'da komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye sinirlenerek, 2'si çocuk, 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Tahsin Ünsür (73) hakkında, 'kasten öldürme', 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 kez müebbet hapis cezası istendi.

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