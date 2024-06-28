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Kozan'da orta hasarlı binanın yıkımına başlandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:00
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Kozan’da orta hasarlı binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde orta hasar olan Adana'nın Kozan ilçesindeki Seçkin Sitesi A Blok'ta yıkım çalışmaları başladı.

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