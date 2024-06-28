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Borneo filleri nesli tehlike altındaki türler listesine alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:55
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Borneo filleri nesli tehlike altındaki türler listesine alındı

Güneydoğu Asya'daki Borneo Adasında bulunan "Borneo fillerinin" nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesine alındığı bildirildi.

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