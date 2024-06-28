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Antalya'da parkta bir kişi ölü bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:07
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Antalya’da parkta bir kişi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında bir kişi ölü bulundu.

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