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Samsun'da acı olay! Korkunç kazada anne öldü çocukları yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 21:32
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Samsun’da acı olay! Korkunç kazada anne öldü çocukları yaralandı

Samsun'da anne ve çocuklarının bulunduğu kapalı kasa minibüs bir araç sürücüsünün sıkıştırması sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonrada karşı şeride geçip TIR'la çarpıştı. Yaşanan yürek burkan kazada anne hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 çocuğu yaralandı. Acı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi.

Ordu istikametine seyir halinde olan Sedef Taflan (29) yönetimindeki 55 AEU 514 plakalı minibüs, iddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğini çarptı, ardından da karşı şeride geçti.

SÜRÜCÜ ANNE ÖLDÜ

Minibüs, daha sonra ise karşı yönden gelen Doğan Yılmaz'ın kullandığı 33 DY 810 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada minibüsten fırlayan Sedef Taflan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları Yekta Taflan (13) ve Osman Taflan (3) ise yaralandı.

2 ÇOCUK YARALI

Yaralı çocuklar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Osman Taflan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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