Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringi: Saç baş kavga ettiler
Önceki aylarda ünlü bir kozmetik mağazasının indirimini duyan koşmuş ve mağazalarda uzun kuyruklar oluşmuştu. Kavgaların yaşandığı kozmetik mağaza yine aynı indirimi yaptı ve manzara yine değişmedi. İndirimi duyan mağazalara akın etti ve ürünleri almak isteyenler arasında kavgalar yaşandı. Bok ringine dönüşen mağazada kadınlar saç baş yolarak kavgaya tutuştu.
Kozmetik indirimi duyanlar akın ettikleri yetmezmiş gibi bir de saç baş yolarak kavga etti. Bir kozmetik firmasının 250 lira üzeri alışverişlere yüzde 80 indirim yapması nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu.
İndirimi duyan vatandaşların mağazaya akın etmesi ile uzun kuyruklar oluştu ve kavgalarda eksik olmadı.
Türkiye genelinde çoğu mağazada izdiham oluşurken zaman zaman sinirlerde gerildi. Kavgalar sonrasında akıllara bir süre önce yapılan indirim döneminde mağaza ettiği kavgada yüz ifadesi ile gündem olan kadın geldi.
İNDİRİMİ DUYAN KOŞTU: İZDİHAM OLDU
Yüzde 80 indirim haberini duyanlar mağaza açılmadan kuyruklar oluşturmaya başladı. Mağazanın kepenklerinin kaldırılmasıyla beraber indirimli ürünlere hücum eden vatandaşlar izdiham oluşturdu. Elâzığ'da yaşanan indirim izdihamında güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.
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