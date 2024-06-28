Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringi: Saç baş kavga ettiler

Kozmetik indirimi duyanlar akın ettikleri yetmezmiş gibi bir de saç baş yolarak kavga etti. Bir kozmetik firmasının 250 lira üzeri alışverişlere yüzde 80 indirim yapması nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu.

İndirimi duyan vatandaşların mağazaya akın etmesi ile uzun kuyruklar oluştu ve kavgalarda eksik olmadı.