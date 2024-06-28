İstanbul’da vatandaşı isyan ettiren olay! Kötü koku her yere yayıldı

İstanbul'da denize akan bazı dereler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye kirlilik ve kötü koku yayıyor. Sıcak havayla birlikte kötü kokunun arttığı bazı derelerdeki kirli su, kimi yerlerde İstanbul Boğazı'na, kimi noktalarda ise Marmara Denizi'ne akıyor. Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdeki kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.



Boğaz'ı seyretmek için kıyıya gelenler kötü kokuya maruz kalırken, bölge esnafının kokunın etkisini azaltmak için çevredeki rögar kapaklarını paspaslarla kapattıkları görüldü. Yıllardır bölgede oturan Şahman Demir, mazgalların üzerini kendi imkanlarıyla kapatmak zorunda kaldıklarını, aksi halde kokudan duramadıklarını anlattı.



Kokunun özellikle sıcak havalar ile lodusun etkili olduğu günlerde arttığını kaydeden Demir, "Bekar Deresi şu anda buradan akmıyor. Dereyi daha ileriden denize verdiler. Su akıntısı olmadığı, sadece lağım olduğu için daha berbat kokuyor. Albay Hüsamettin Ertürk Sokak'taki tüm mazgallar kapalı." diye konuştu. Demir, kokunun son birkaç yılda iyice arttığını kaydetti.