Adana'yı karıştıran "sapıktır" ilanı! Otobüs duraklarına yapıştırıldı: 3 yaşındaki çocuğa saldırdı

"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir.