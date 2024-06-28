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İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

Giriş: 28.06.2024 11:28
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İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde emniyet güçleri tarafından "kara para" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ile birlikte yüz binlerce lira değerinde paraya el konuldu.

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