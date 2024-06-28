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Çok sayıda il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji gün vererek duyurdu! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 15:59 Güncelleme: 28.06.2024 16:08
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Çok sayıda il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji gün vererek duyurdu! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde bazı illerde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, 5 günlük hava tahmin haritaları da güncellendi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi.

BAZI İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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