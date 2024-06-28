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Ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandıran emlakçı yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:41
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Ev sattığı 57 kişiyi 90 milyon TL dolandıran emlakçı yakalandı

Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi gözaltına alındı.

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