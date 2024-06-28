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Aşırı sıcakta 'ateşsiz piknik' önerisi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:39
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Aşırı sıcakta ’ateşsiz piknik’ önerisi

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, halka orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunarak, “Havalar ısındı, yangın sezonu başladı. Vatandaşlarımızın ateşsiz piknik yapmalarını istiyoruz. Eğer bunu sağlayamıyorlarsa yaktıkları ateşi söndürmeden bulundukları yerden ayrılmasınlar” dedi.

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