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Eski siyasi parti başkanı ile 17 yaşındaki çocuğun 'bisiklet' kavgası

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 28.06.2024 12:45
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Eski siyasi parti başkanı ile 17 yaşındaki çocuğun ’bisiklet’ kavgası

Adana'da Zafer Partisi'nin eski il başkanı Abdurrahman Bilir (42), bisiklet sürme nedeniyle oğluyla tartıştığı iddia edilen Rahmi Yağız B. (17) ile kavga etti. Darp raporu alan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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