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Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:35
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Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

Ege'nin batısı ile Marmara'nın güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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