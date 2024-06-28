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Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 12:37
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Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar, Mersin'in bazı kumsallarına yumurta bırakmaya başladı.

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