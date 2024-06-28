28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Dehşet veren olay! Silahını temizlerken kendini yaraladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 00:02
ABONE OL
Dehşet veren olay! Silahını temizlerken kendini yaraladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahını temizleyen bir şahıs, silahın ateş alması sonucu kafasından yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör