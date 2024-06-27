Kahramanmaraş depreminde 58 kişiye mezar olmuştu! Ebrar Sitesi davasında flaş gelişme

Kendisini müteahhit olarak tanımlamadığını dile getiren Tepebaşı, "Bu inşaat 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildi. İnşaatın yapım aşamasının hiçbir yerinde ben yokum. Bu bina, ilgili belediyenin 13 defa denetlemesinden geçmiş. Benim bu binayla bir ilgim yoktur. Ailemle birlikte geçirmem gereken 82. yaşımı cezaevinde geçiriyorum. Uzun bir süredir cezaevindeyim ve sağlığımı kaybettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.