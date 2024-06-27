Kahramanmaraş depreminde 58 kişiye mezar olmuştu! Ebrar Sitesi davasında flaş gelişme
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken binlerce canımız ise hayatını kaybetti. Son olarak yıkılan binaların arasında bulunan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Öte yandan Müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Tevfik Tepebaşı, savunmasında, depremde yıkılan A Blok'un inşasından sorumlu olmadığını ifade etti.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Atilla Öz, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanık M.T. ise duruşmaya katılmadı.
Tutuksuz sanıklardan M.A.Ö'nün ise celse arasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık Tevfik Tepebaşı, savunmasında, depremde yıkılan A Blok'un inşasından sorumlu olmadığını ifade etti.
Kendisini müteahhit olarak tanımlamadığını dile getiren Tepebaşı, "Bu inşaat 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildi. İnşaatın yapım aşamasının hiçbir yerinde ben yokum. Bu bina, ilgili belediyenin 13 defa denetlemesinden geçmiş. Benim bu binayla bir ilgim yoktur. Ailemle birlikte geçirmem gereken 82. yaşımı cezaevinde geçiriyorum. Uzun bir süredir cezaevindeyim ve sağlığımı kaybettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.
Müşteki Halil Korkmaz, yıkılan A Blok'un enkazında 5 gün yaşam mücadelesi verdiğini ve yaralı kurtulduğunu belirterek, 2 oğlunu ve torunlarını ise kaybettiğini söyledi.
Korkmaz, binanın yapımında dahli olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.
Müşteki Duran Hançer ise A Blok'ta kardeşini, gelinlerini ve 3 yeğenini kaybettiğini, enkazdan çıkarıldığını dile getirerek, ilgililerden şikayetçi olduğunu kaydetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
- LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
- LGS tercihi nasıl yapılır? 2024 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih sıralaması önemli mi, nelere dikkat edilmeli?
- LGS okul sıralaması İL İL LİSTE 2024 | Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
- LGS SONUÇ SORGULAMA 2024 e-Okul | MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...