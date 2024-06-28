Bursa’da korkutucu kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Yenişehir istikametine seyir halinde olan 16 AHF 948 plakalı otomobile, Yenişehir'den İznik istikametine seyreden ve ters şeride giren 06 DA 2762 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.