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Bursa'da korkutucu kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 00:04
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Bursa’da korkutucu kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik-Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Yenişehir istikametine seyir halinde olan 16 AHF 948 plakalı otomobile, Yenişehir'den İznik istikametine seyreden ve ters şeride giren 06 DA 2762 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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