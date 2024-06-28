Bu yöntemle açmayan çiçek kalmayacak! Sadece 3 malzeme...

Nasıl hazırlanır?

Üç litre suya dört diş sarımsak ve bir adet küp şeker ekleyin. Bu karışımı gece boyunca bekletin.

Hazırladığınız karışımı sabahları veya akşamları bitkilerinizin kök bölgesine dikkatlice dökün. Bitkilerin toprağına ulaştığından emin olun.

Bu karışımı haftada bir veya iki kez düzenli olarak uygulayarak çiçeklerinizin sağlığını koruyabilir ve canlandırabilirsiniz.