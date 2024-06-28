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Balıkesir'de orman yangını! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 18:06 Güncelleme: 28.06.2024 20:04
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Balıkesir’de orman yangını! Alevler kontrol altında

Son zamanlarda yurdun pek çok noktasında çıkan yangın haberleri ardı ardına gelmeye devam ederken bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Öte yandan A Haber muhabiri Yusuf Gül yangına ilişkin detayları A Haber ekranlarından aktardı.

Yangın, Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Bölgeye karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edilirken havadan ise helikopter ve uçaklar sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül A Haber ekranlarında yangına ilişkin detayları aktardı.

A Haber Muhabiri Yusuf Gül:

"Balıkesir Valisi tarafından aldığımız bilgiye göre özellikle havadan ve karadan müdahale sürüyor. 100 personelle şuan bölgede yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın etkili olduğunu söyleyebiliriz."

"RÜZGAR ALEVLERE ETKİ EDİYOR"

"Rüzgar özellikle makilik alanlarda başlayan yangınların daha da geniş bir alana yayılmasına neden olabiliyor. Daha geniş alana yayılmaması için ekipler özellikle alanın etrafını sarmaya çalışıyor."

"Makilik alanlarda özellikle anızlar bulunmasından, yangına elverişli bir bitki örtüsü olmasından dolayı yangının daha da genişlememesi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Balıkesir Valisi İsmail Müftüoğlu'ndan aldığımız bilgilere göre de 100'ün üzerinde personelle birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle birlikte de yangına müdahale devam ediyor. "

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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