Balıkesir’de orman yangını! Alevler kontrol altında

"Makilik alanlarda özellikle anızlar bulunmasından, yangına elverişli bir bitki örtüsü olmasından dolayı yangının daha da genişlememesi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Balıkesir Valisi İsmail Müftüoğlu'ndan aldığımız bilgilere göre de 100'ün üzerinde personelle birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle birlikte de yangına müdahale devam ediyor. "

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.