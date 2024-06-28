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Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 34 göçmen kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 13:08
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Çanakkale’de Yunanistan’ın geri ittiği 34 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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