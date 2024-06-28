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Son dakika | Erzincan'da feci trafik kazası! 9 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 28.06.2024 08:17
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Son dakika | Erzincan’da feci trafik kazası! 9 yaralı var

Erzincan'da kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı aileden 2'i bebek, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

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