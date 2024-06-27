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Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu! MLKP şüphelisi tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:23
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Yunanistan’a kaçmaya çalışıyordu! MLKP şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi tutuklandı.

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