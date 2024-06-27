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Adıyaman'da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:24
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Adıyaman’da çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı

Adıyaman'da 2 bölgede çıkan örtü yangınlarında 14 hektarlık alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangınlarda 14 hektarlık alan zarar gördü.

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