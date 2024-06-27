Orman yangınlarıyla mücadelede TB2 etkisi! Müdahale süresi 10 dakikaya düştü

'EKİPLERİMİZ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR'

Karacabey, İHA'ların aktardığı görüntülerin Yangın Yönetim Merkezi'nden anlık takip edildiğini de vurgulayarak, "Burası en iyi teknolojiyle donatılmış durumda. 7-24 faal bir merkez. Ormanlarımız 7 gün 24 saat buradan takip ediliyor. Ormanlarımızın değişik yerlerinde özellikle yüksek tepelerde, hakim araziye hakim tepelerde 776 yerde kurulu yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerin 184'ü kameralarla da donatılmış durumda. Ve o kameraların görüntüleri bu merkezden izleniyor. İHA'larımızın görüntüleri anlık olarak buradan izleniyor. Sadece İHA'larımız ya da kulelerimizde yok kameralar. Aynı zamanda bazı araçlarımızda ve yangın söndürmede kullandığımız helikopterlerin de altlarında kameralar var. O kameraları da buradan izleyip aynı zamanda yönetebiliyoruz da kameraları. Bu görüntüler buraya akıyor. Buradan yaptığımız yönlendirmeler ile sahadaki ekiplerimiz hızla yangına müdahale ediyor" diye konuştu.

Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 14 İHA'nın yanında, 105 helikopter, 26 uçak olmak üzere toplamda 145 hava aracının kullanıldığını söyledi