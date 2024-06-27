Orman yangınlarıyla mücadelede TB2 etkisi! Müdahale süresi 10 dakikaya düştü
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki 14 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) yangın açısından en riskli bölgelerde 7 gün 24 saat havada tarama yapıyor. Termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebilen İHA'lar ile orman yangınlarına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 10 dakikaya kadar indi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı OGM, 2020'de orman yangınlarına daha hızlı müdahale edebilmek için 1 Bayraktar TB2 İHA'yı bünyesine dahil etti. Geçen sürede yenilerinin envantere katılmasıyla şu anda 14 İHA, yangın açısından en riskli bölgelerde 7 gün 24 saat havada tarama yapıyor.
Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 İHA'lar, termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebiliyor. Bir İHA, anlık olarak 600- 800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3 ile 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor.
Zorlu arazi şartlarında yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA'ların aktardığı görüntüler, Ankara'da OGM'nin Yangın Yönetim Merkezi'nden saniye saniye takip ediliyor. İHA'ların tespit ettiği yangınlar, merkezin yönlendirmesiyle sahadaki ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülüyor. İHA'lar sayesinde yangına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 10 dakikaya kadar indi.
'İHA KULLANAN 2 ÜLKEDEN BİRİSİYİZ'
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dünyada ormanları gözetlemede ve orman yangınlarını yönetmede İHA kullanan iki ülkeden birisinin Türkiye, diğerinin ABD olduğunu söyledi. Karacabey, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının etkisini, sayısını ve yakıcılığını artıracağını, bu yeni duruma göre de kapasitelerini uygun hale getirdiklerini söyledi.
Karacabey, "İHA kullanımına 2020 yılında 1 İHA ile başlamışken, bugün 14 İHA kullanıyoruz ormanları gözetlemede ve yangınların yönetiminde. Bu 14 İHA'nın 12'si bizim kendi envanterimizde bulunan İHA'lar. Bu araçlar, özellikleri sayesinde yangın gözetleme ve tespit çalışmalarında kullanılırken gözetleme kameraları ve termal görüntüleme sistemleriyle ormanlık alanları sürekli izleyerek, olası yangınları erken aşamada tespit ediyor. Böylece, yangınlar hızla kontrol edilebilirken müdahale ekiplerinin de daha hızlı alana yönlendirilmesi sağlanıyor. İHA üzerindeki kameralardaki IR özelliğiyle yangın alanlarında oluşabilecek durumlar da yine tespit edilerek yeni yangınların önüne geçiliyor" dedi.
'EKİPLERİMİZ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR'
Karacabey, İHA'ların aktardığı görüntülerin Yangın Yönetim Merkezi'nden anlık takip edildiğini de vurgulayarak, "Burası en iyi teknolojiyle donatılmış durumda. 7-24 faal bir merkez. Ormanlarımız 7 gün 24 saat buradan takip ediliyor. Ormanlarımızın değişik yerlerinde özellikle yüksek tepelerde, hakim araziye hakim tepelerde 776 yerde kurulu yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerin 184'ü kameralarla da donatılmış durumda. Ve o kameraların görüntüleri bu merkezden izleniyor. İHA'larımızın görüntüleri anlık olarak buradan izleniyor. Sadece İHA'larımız ya da kulelerimizde yok kameralar. Aynı zamanda bazı araçlarımızda ve yangın söndürmede kullandığımız helikopterlerin de altlarında kameralar var. O kameraları da buradan izleyip aynı zamanda yönetebiliyoruz da kameraları. Bu görüntüler buraya akıyor. Buradan yaptığımız yönlendirmeler ile sahadaki ekiplerimiz hızla yangına müdahale ediyor" diye konuştu.
Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 14 İHA'nın yanında, 105 helikopter, 26 uçak olmak üzere toplamda 145 hava aracının kullanıldığını söyledi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Yaz gecelerinizi kabusa çeviren sineklere son! Tek malzemeyle bitecek
- 5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu
- Zeka testi: Resimdeki 3 ördek yavrusu nerede? 573 kişi nal topladı 6 kişi başarılı oldu
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması değişti: Türkiye zirveyi tırmandı!
- Üreticisine şahane kazanç sağlıyor! Hasat zamanı kapış kapış tükeniyor