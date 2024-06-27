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Yemek masasının altında yaşama tutunan depremzede Ali, protez bacağıyla ekmek parasını kazanıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:24 Güncelleme: 27.06.2024 09:24
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Yemek masasının altında yaşama tutunan depremzede Ali, protez bacağıyla ekmek parasını kazanıyor

Hatay'da eşi ve çocuğuyla enkazda kalan Ali Şabanoğlu, 52 saatlik mücadelenin ardından yaşama tutunmayı başardı. Asrın felaketi sonrası bacağı ampute edilen Şabanoğlu, 23 yıldır sürdürdüğü mesleğine protez bacağıyla geri dönerek hayata tutundu.

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