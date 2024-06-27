27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Van'da rekor yağışlar barajları tamamen doldurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:32 Güncelleme: 27.06.2024 09:32
ABONE OL
Van’da rekor yağışlar barajları tamamen doldurdu

Van'da tarımda sulamaya büyük katkı sağlayan Zernek ve Sarımehmet barajları, etkili olan yağışlar sayesinde tamamen doldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör