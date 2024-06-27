Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD’de böyle enselenmiş! O görüntüler ortaya çıktı

Eylem Tok'un yakalanma anları

BAKANLIK ACİ AİLESİ İLE İRTİBATTA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Aci Ailesi'yle sürekli iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Hem Adalet Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı hep yanımızda oldu. Sürekli bilgi paylaşımı yapıyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la sürekli görüşüyoruz. Bayramımızı da kutlamak için aradı. Sağolsunlar" dedi.

KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.