Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de böyle enselenmiş! O görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan ve Oğuz Murat Aci isimli vatandaşın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar eden Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılanması sürüyor. Türkiye'ye iade talebi bulunan ikili, ABD'de cezaevinde kalırken, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un saklandıkları evde ABD polisleri tarafından yakalanmalarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.
Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki davada ikinci duruşma 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma daha sonra alınan bir kararla 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşmanın, 1 Temmuz'da Türkiye saati ile 19.00'da görüleceği aktarılarak, duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.
YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler Akşam Gazetesi tarafından yayımlandı.
ADALET BAKANLIĞI ABD'YE DOSYAYI GÖNDERDİ
Adalet Bakanlığı, Eylem Tok için ek bir bilirkişi raporu hazırlatıp davanın görüldüğü Boston Federal Mahkemesi'ne yolladı. Adalet Bakanlığı'nın Boston Federal Mahkemesi'ne gönderdiği dosyadaki en önemli detay Eylem Tok'un olay yerinden Oğuz Murat Aci ve diğer yaralıların telefonlarını toplatması.
Tok'un işlediği 'Yağma' suçu Amerika'ya gönderilen dosyada tüm detaylarıyla anlatıldı.
BAKANLIK ACİ AİLESİ İLE İRTİBATTA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Aci Ailesi'yle sürekli iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Hem Adalet Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı hep yanımızda oldu. Sürekli bilgi paylaşımı yapıyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la sürekli görüşüyoruz. Bayramımızı da kutlamak için aradı. Sağolsunlar" dedi.
KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ
Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verilmişti.
Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.
MAHKEMEYE 2 MİLYON DOLAR TEKLİF
Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihantimur'un kaldığı gözetim merkezinin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu, Cihantimur'un ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi müdahale gereksinimlerinin karşılanmadığını ve kötü muameleye maruz kaldığını öne sürerek, 2 milyon dolar değerinde gayrimenkulun teminat gösterilerek kefaletle serbest bırakılması ya da ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular.
BABASI İLE KONUŞAMIYOR
Timur Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları belgelerde ise Cihantimur'un son bir haftada 3 ayrı kavga olayına şahit olduğunu, bu kavgalarda gardiyanların çocuklara biber gazıyla müdahale ederek çocukları 3 gün hücreye koyduklarını anlattığını, kendisinin kullanması gereken ilaçların hala temin edilmediğini ve babasıyla telefon görüşmesi yapmasının 10 gündür bir türlü sağlanamadığını, bu kez de telefon numarasının sisteme yanlış girildiğini dile getirdi. Timur Cihantimur'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih ise henüz belli değil.
KALDIĞI GÖZETİM MERKEZİNDE AĞIR SUÇLULAR VAR
Mahkum bilgilerine ulaşılan Timur Cihantimur'un hapishane kayıtlarında 'federal suçlu' olarak nitelendirildiği görülmüştü. ABD'de federal suçun tanımı daha ağır suçları kapsamaktadır. Manson Gençlik Enstitüsü'nde daha ağır suçlu mahkumlar bulunuyor.
2020 yılında yapılan bir haberde Manson Gençlik Enstitüsü'nde bir personelin bir mahkuma gaz sıktığı, bileklerini ve ayaklarını kelepçeleyerek onu zapt ettiği bilgisinin yer aldığı göze çarptı.
Başka bir haberde ise Federal hükümetin yakın zamanda orada tutulan çocukların anayasaya aykırı muameleye maruz kaldığını ve eğitime ilişkin sivil haklarının ihlal edildiğinin tespit ediliği yazıyordu.
NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.
ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.
46 BİNLİK OKUL GEZDİLER
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.
YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.
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