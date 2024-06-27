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Başkent'te iki ayrı tekme tokatlı kavga

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:39 Güncelleme: 27.06.2024 09:40
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Başkent’te iki ayrı tekme tokatlı kavga

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki ayrı noktada vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga yaşandı.

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