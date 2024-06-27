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TAG Otoyolu'nda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 08:39 Güncelleme: 27.06.2024 08:40
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TAG Otoyolu’nda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti...

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. İşte detaylar...

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