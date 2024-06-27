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Kırklareli'nde traktör kazası! 1 kişi can verdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 08:44
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Kırklareli’nde traktör kazası! 1 kişi can verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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