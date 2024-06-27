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Kahramanmaraş'ta anız yangını

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 07:02
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Kahramanmaraş’ta anız yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını söndürüldü.Yangın, 60 araç ve 100’e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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