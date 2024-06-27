Süre çok daraldı! Ehliyeti olanlar dikkat! Cezası büyük...
Kimlik ve ehliyetlerde değişim süreci devam ederken sürecin sonuna geliniyor. Eski ehliyetlerin son yenileme tarihi 31 Aralık 2024 tarihi olarak belirlenirken, ehliyeti yenilemeyerek yakalanan sürücülere 12.978 lira ceza kesilecek. İşte detaylar...
Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ederken randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleştiriliyor. Yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.
SON TARİH 31 ARALIK
Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.
6 AY KALDI
Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 6 ay kaldı. 6 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.
YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR
Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.
C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.
NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?
Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.
EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?
Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL, İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin "Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL, "A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, "B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, "B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.
SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ
Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz. Sağlık raporu daha önce almadıysanız zamandan tasarruf etmek için e-Devlet'ten "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurabilirsiniz.
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