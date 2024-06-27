Süre çok daraldı! Ehliyeti olanlar dikkat! Cezası büyük...

YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.