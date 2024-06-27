Sivas'ta yakıt yüklü tanker ile otomobil çarpıştı
Sivas'ta, yakıt yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tankerin hasar gören yakıt deposundan yola dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada otomobil sürücüsü Çınar ile yanındaki yolcu Merthan Arda (24) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Merthan Arda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tanker sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tankerin hasar gören yakıt deposundan yola dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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