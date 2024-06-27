Sivas’ta yakıt yüklü tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tankerin hasar gören yakıt deposundan yola dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.