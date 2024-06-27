Kayseri’de kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına saldırdı! Özel ekip tek tek izledi sapığı enseledi

Kayseri'de takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, oluşturulan özel ekip ile yakalandı. Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.