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Kayseri'de kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına saldırdı! Özel ekip tek tek izledi sapığı enseledi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 10:20 Güncelleme: 27.06.2024 10:27
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Kayseri’de kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına saldırdı! Özel ekip tek tek izledi sapığı enseledi

Kayseri'de kar maskeli bir şahıs, takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Şahsı yakalamak için oluşturulan ekip 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek sapığı yakaladı.

Kayseri'de takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, oluşturulan özel ekip ile yakalandı. Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.

70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

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