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Ankara'da lunaparkta yangın

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 10:15
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Ankara’da lunaparkta yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde lunaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

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