Sapık patron genç Esma’yı intihara sürükledi! Kan donduran detaylar: İstesem sana tecavüz ederim...

Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül günü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Esma ise olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu. 1 ay boyunca hastanede daha sonrada uzun süre evde tedavi gördü.

REKOR HAPİS TALEBİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.