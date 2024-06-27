Bodrum'da ana isale hattı patladı! Yollarda su dolu çukurlar oluştu! 36 saatlik su kesintisi...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında yaşanan patlama sonucu yollar göle dönerken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacak. Yaşanan patlama sonucu tonlarca su boşa akarken, vatandaşlar yaşanan olaya isyan etti. İşte detaylar...
ONLARCA TON SU BOŞA AKTI
Olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İçme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu.
Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.
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