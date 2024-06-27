Bodrum’da ana isale hattı patladı! Yollarda su dolu çukurlar oluştu! 36 saatlik su kesintisi...

ONLARCA TON SU BOŞA AKTI

Olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İçme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu.