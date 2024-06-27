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Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:08
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Edirne ve Kırklareli’nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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