27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 16:05 Güncelleme: 27.06.2024 16:06
ABONE OL
Sancaktepe’de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe'de arsa sahibi, dükkandan çıkmak istemeyen oto yıkamacıyı çocukları ile birlikte darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör