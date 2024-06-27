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Sultanbeyli’de polise silahla ateş eden 2 gaspçı yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 16:00
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Sultanbeyli’de polise silahla ateş eden 2 gaspçı yakalandı

Sultanbeyli'de bir aracı gasp eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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